21.03.2020, 15:30
Поклонская изолировала даже кота
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в Instagram, что ее семья находится в самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. По словам Поклонской, на самоизоляции находится даже кот.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала в Instagram, что ее семья находится в самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. По словам Поклонской, на самоизоляции находится даже кот.
”Призываю граждан поддержать и соблюдать данные меры! Ради себя и родных людей! Никто не спасет человека, если он сам этого не хочет”, — написала она.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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