Подтверждено: 8 августа в Северодвинске был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 16 раз

Ссылаясь на данные Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ведомство сообщило, что системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями.

Судя по представленной таблице, максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч (на пункте "ПНЗ 1") при среднем значении фона в городе 0,11 мкЗв/ч. По данным Центра природопользования Архангельской области, пункт "ПНЗ 1" находится по адресу проспект Труда, дом 48, там расположен детский сад №66 "Белочка".

В 12:30 по Москве в шести пунктах измерения радиационный фон снизился до диапазона от 0,21 до 0,44 мкЗв/ч, к 13:00 упал до 0,13 — 0,29 мкЗв/ч. К 14:30 ситуация нормализовалась и радиационный фон составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч. Таким образом, повышенное излучение регистрировалось в течение примерно двух часов.

В Архангельске весь день 8 августа радиационный фон оставался в норме.

8 августа о недолгом превышении уровня радиации сообщала администрация Северодвинска. С 11:50 до 12:20 мск радиационный фон повышался до 2 микрозивертов в час при установленной норме 0,6 микрозивертов в час, говорилось в пресс-релизе. К 14:00, по словам чиновников, показания датчиков не превышали 0,11 микрозивертов в час.