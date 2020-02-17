Подтвержден первый случай заражения гражданина РФ коронавирусом

"В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения", — говорится в заявлении диппредставительства.

В тот же день США, Канада, Южная Корея, Италия и Австралия начали эвакуировать своих граждан с борта Diamond Princess. Условием для эвакуации пассажиров судна является отрицательный тест на симптомы коронавируса. Всего на борту корабля находятся около 3000 пассажиров из 50 стран, в их числе 24 россиянина. По данным на 17 февраля число зараженных коронавирусом среди находящихся на круизном лайнере увеличилось до 454 человек, это самая крупная группа заболевших за пределами Китая.