Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

В СК РФ журналистам сообщили, что тело подозреваемого найдено с признаками суицида.

"Сотрудниками полиции совместно с представителями Росгвардии региона в ходе оперативно-разыскных мероприятий в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области обнаружено тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек", — сказали в пресс-службе.

В полиции также отметили, что молодой человек, по предварительной информации, приезжал к родственникам в поселок. По факту убийства следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").

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