Под российским Североморском взрыв: ранены пять военных

В поселке Росляково, рядом с главной базой Северного флота, на складе ракетного вооружения произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали пять человек — все они сейчас доставлены в Главный военный госпиталь Северного флота, сообщает Severpost.ru.
По информации, которая сейчас распространяют федеральные СМИ, двое человек находятся в тяжелом состоянии.
В Минобороны заявили, что взрыв на складе ракетно-артиллерийского завода произошел из-за нарушения техники безопасности.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Хроники изоляции: Рига в карантине заговорила по-русски
Сколько длится легкая форма COVID-19? Это нужно знать
Российский врач назвал еще одно средство защиты от коронавируса
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19