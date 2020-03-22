22.03.2020, 17:07

Под российским Североморском взрыв: ранены пять военных

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Под российским Североморском взрыв: ранены пять военных
Фото: via Globallookpress.com

В поселке Росляково, рядом с главной базой Северного флота, на складе ракетного вооружения произошел взрыв. По предварительным данным, пострадали пять человек — все они сейчас доставлены в Главный военный госпиталь Северного флота, сообщает Severpost.ru.

По информации, которая сейчас распространяют федеральные СМИ, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Минобороны заявили, что взрыв на складе ракетно-артиллерийского завода произошел из-за нарушения техники безопасности.

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