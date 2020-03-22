Под российским Североморском взрыв: ранены пять военных

По информации, которая сейчас распространяют федеральные СМИ, двое человек находятся в тяжелом состоянии.

В Минобороны заявили, что взрыв на складе ракетно-артиллерийского завода произошел из-за нарушения техники безопасности.

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