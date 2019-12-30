Под Псковом перевернулся автобус, следовавший в Санкт-Петербург

Количество пострадавших в ДТП — 24 человека.

”В настоящий момент за дополнительной медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека. 13 взрослых пострадавших доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице”, — отмечается в сообщении пресс-службы областной администрации, передает псковская Лента Новостей.

Все пострадавшие — граждане Республики Беларусь. В том числе травмы получили три девочки, 2006, 2008, 2010 годов рождения.

Большинство пассажиров получили ушибы грудных клеток, ушибы головы, переломы ключиц.

Автобус двигался по маршруту Минск — Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

"Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Минск — Санкт-Петербург, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Согласно данным датчиков автоматизированной системы метеорологического обеспечения, асфальтобетонное покрытие на участке было влажное, обработанное противогололедными материалами. На место оперативно прибыли представители обслуживающей дорогу подрядной организации, ГИБДД, скорая помощь. Ограничений движения на федеральной автодороге не вводилось", — сказала собеседница агентства.