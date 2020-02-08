Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

Уточняется, что спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, однако по прибытии извлекли тела мужчины и женщины в возрасте около 40 лет.

Также отмечается, что в настоящее время на данном карьере стоят аншлаги о запрете выхода на лед.