08.02.2020, 21:45

Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

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Piirivalvehõljukiga Peipsil
Piirivalvehõljukiga PeipsilFoto: Madis Must

В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

Уточняется, что спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, однако по прибытии извлекли тела мужчины и женщины в возрасте около 40 лет.

Также отмечается, что в настоящее время на данном карьере стоят аншлаги о запрете выхода на лед.

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