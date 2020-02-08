Под Петербургом лыжники провалились под лед и погибли

В Тосненском районе Ленинградской области двое лыжников погибли, провалившись под лед в карьере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.
Уточняется, что спасатели оперативно прибыли к месту происшествия, однако по прибытии извлекли тела мужчины и женщины в возрасте около 40 лет.
Также отмечается, что в настоящее время на данном карьере стоят аншлаги о запрете выхода на лед.
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