Под охраной за двойным забором. Эвакуированных из Китая россиян заперли на двухнедельный карантин под Тюменью

”Может, в Магадан, на Колыму завезем? Там лагеря еще остались. Не надо смешить мир, тем более мы вывозим людей не больных, а здоровых. Тех, кто был в контакте с больными, давно взяли под наблюдение в Китае. А как же права человека? Как можно москвича везти в Тюмень в „резервацию”? Я б лучше в Индию эмигрировал на месте этих студентов, там хотя бы тепло”, — заявил он.
”До самого последнего момента никто не знал, что мы едем в Тюмень. Речь шла о Подмосковье”, — рассказала ”Медузе” эвакуированная жительница Ростова-на-Дону. По ее словам, еще в самолете пассажирам измерили температуру, которая у всех оказалась в норме. В карантинном центре все прибывшие сдали одежду на дезинфекцию. Им запрещено покидать номера в течение 14 дней, в противном случае 14 дней карантина будут исчисляться заново.
Город Ухань стал эпицентром распространения нового китайского коронавируса, которым заболели уже более 24 тыс. человек, скончались почти 500. За последние сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.
Пассажирский самолет потерпел крушение в Стамбуле
Электричку разорвало на две части под Москвой
«Брешиа» уволила Корини во второй раз за сезон
На борту упавшего в Иране Boeing 737 нашли записку