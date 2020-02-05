Под охраной за двойным забором. Эвакуированных из Китая россиян заперли на двухнедельный карантин под Тюменью

В Минобороны сообщили, что заболевших среди них нет, однако всех их доставили в место временного размещения для карантина — санаторий в поселке Винзили. В центре в 30 км от Тюмени эвакуированные будут находиться 14 дней. Центр находится вдали от жилых кварталов, он окружен двойным забором. Охраняют территорию сотрудники Росгвардии.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, эвакуированные прошли полную дезинфекцию еще в аэропорту. В санаторий их привезли специальными автобусами. Контакта с местными жителями у них не было, заверил чиновник.

В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, благодаря которым ничто не попадает во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал карантинного центра будет работать в защитных костюмах.

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки. Постояльцев будут кормить четыре раза в день и обеспечат им выход в интернет, пишет "Спектр".

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал идею с эвакуацией в Тюменскую область.