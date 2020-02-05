05.02.2020, 17:56

Под охраной за двойным забором. Эвакуированных из Китая россиян заперли на двухнедельный карантин под Тюменью

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Мария Панкрашкина,
EST 20
Под охраной за двойным забором. Эвакуированных из Китая россиян заперли на двухнедельный карантин под Тюменью
Встреча прибывших из Китая россиян в аэропорту ТюмениVIA REUTERS

В среду, 5 февраля, два военных самолета доставили из китайского Уханя в Тюмень всех россиян, пожелавших покинуть страну. По данным посольства РФ в Китае, всего были эвакуированы 144 человека, в том числе 128 российских граждан и 16 граждан других стран СНГ — Украины, Армении, Белоруссии и Казахстана.

В Минобороны сообщили, что заболевших среди них нет, однако всех их доставили в место временного размещения для карантина — санаторий в поселке Винзили. В центре в 30 км от Тюмени эвакуированные будут находиться 14 дней. Центр находится вдали от жилых кварталов, он окружен двойным забором. Охраняют территорию сотрудники Росгвардии.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, эвакуированные прошли полную дезинфекцию еще в аэропорту. В санаторий их привезли специальными автобусами. Контакта с местными жителями у них не было, заверил чиновник.

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В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, благодаря которым ничто не попадает во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал карантинного центра будет работать в защитных костюмах.

В каждом номере в центре есть холодильник, душ, туалет, а также игрушки, детские развивающие игры, шахматы, шашки. Постояльцев будут кормить четыре раза в день и обеспечат им выход в интернет, пишет "Спектр".

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко раскритиковал идею с эвакуацией в Тюменскую область.

”Может, в Магадан, на Колыму завезем? Там лагеря еще остались. Не надо смешить мир, тем более мы вывозим людей не больных, а здоровых. Тех, кто был в контакте с больными, давно взяли под наблюдение в Китае. А как же права человека? Как можно москвича везти в Тюмень в „резервацию”? Я б лучше в Индию эмигрировал на месте этих студентов, там хотя бы тепло”, — заявил он.

”До самого последнего момента никто не знал, что мы едем в Тюмень. Речь шла о Подмосковье”, — рассказала ”Медузе” эвакуированная жительница Ростова-на-Дону. По ее словам, еще в самолете пассажирам измерили температуру, которая у всех оказалась в норме. В карантинном центре все прибывшие сдали одежду на дезинфекцию. Им запрещено покидать номера в течение 14 дней, в противном случае 14 дней карантина будут исчисляться заново.

Город Ухань стал эпицентром распространения нового китайского коронавируса, которым заболели уже более 24 тыс. человек, скончались почти 500. За последние сутки умерли 65 человек, что стало рекордным значением за время эпидемии. По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.

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