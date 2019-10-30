Под Кингисеппом внедорожник столкнулся с бензовозом — трое пострадавших

В Кингисеппском районе Ленинградской области внедорожник столкнулся с топливозаправщиком. Водитель легковушки и двое его пассажиров госпитализированы.
Как сообщили 47news в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, около 22:40 во вторник, 29 октября, на 245 километре автодороги "Псков — Гдов — Кингисепп — Краколье" 52-летний водитель внедорожника "Тойота Лэнд Крузер Прадо" врезался в топливозаправщик "Нефад" под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и два его пассажира, 47-летний мужчина и 44-летняя женщина. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Кингисеппской межрайонной больнице им. Прохорова.
Дорожная полиция проводит проверку, причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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