Под Кингисеппом внедорожник столкнулся с бензовозом — трое пострадавших

Как сообщили 47news в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, по предварительной информации, около 22:40 во вторник, 29 октября, на 245 километре автодороги "Псков — Гдов — Кингисепп — Краколье" 52-летний водитель внедорожника "Тойота Лэнд Крузер Прадо" врезался в топливозаправщик "Нефад" под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель "Тойоты" и два его пассажира, 47-летний мужчина и 44-летняя женщина. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Кингисеппской межрайонной больнице им. Прохорова.

Дорожная полиция проводит проверку, причины и обстоятельства ДТП выясняются.