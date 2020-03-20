Почему такая паника, если коронавирус не такой страшный, как черная оспа? Отвечает научный обозреватель "Медузы"

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Можно ли с ребенком выходить гулять? В лифте ездить опасно?

Главное, что про этот вирус надо знать, что важность передачи через воздух не такая высокая. Это не основной путь заражения. Самое основное - это биологические жидкости, грязь на дверных ручках, грязь на столах, на авторучках, которыми вы подписываете документы итд. Дотрагиваетесь, потом касаетесь лица, этот вирус не переносится воздухом так, как ветрянка. Есть зона по последним данным в 5-8 футов (1,5-2,5 м), в которой падают эти аэрозольные капли. На 3-4 метра нет такой опасности заразиться. Гораздо больше опасности, если вы нажмете на кнопку лифта, а потом не помыв руки, будете лазить во всякие разные места.

Помогает ли маска?

Это в основном вирус грязных рук. Разумеется, если вы медик и общаетесь близко с большим числом пациентов, то он может на вас слюной брызнуть. Макса защищает медиков, но не от частиц, которые летают в воздухе, а именно от жидкостей. Я не пропагандирую отказ от маск или наоборот их ношение.

Почему не изолируют группу риска (условно, за 65 лет)?

А кто должен это делать? Кто должен кого-то изолировать? Сейчас официальная позиция московских властей в том, чтобы самоизолироваться. Вообще из здравого смысла нужно включать голову и понимать, что изолирование показано для всех, и тех, кто в группе риска, и не в группе риска. У нас нет надежных сведений, как передается коронавирус в разных социальных группах, но у нас есть данные по гриппу. Примерно 40% передачи - это школы и другие учебные заведения. Примерно 30% дома.

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