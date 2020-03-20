20.03.2020, 17:18

Почему такая паника, если коронавирус не такой страшный, как черная оспа? Отвечает научный обозреватель "Медузы"

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Алекандр Ершов
Алекандр ЕршовФото: скриншот видео

Научный обозреватель "Медузы" Александр Ершов за час прочитал, кажется, самую подробную лекцию о коронавирусе. Самое главное: оснований для того, чтобы считать, что вирус станет страшнее, нет.

Самое главное из записи:

Можно ли с ребенком выходить гулять? В лифте ездить опасно?

Главное, что про этот вирус надо знать, что важность передачи через воздух не такая высокая. Это не основной путь заражения. Самое основное - это биологические жидкости, грязь на дверных ручках, грязь на столах, на авторучках, которыми вы подписываете документы итд. Дотрагиваетесь, потом касаетесь лица, этот вирус не переносится воздухом так, как ветрянка. Есть зона по последним данным в 5-8 футов (1,5-2,5 м), в которой падают эти аэрозольные капли. На 3-4 метра нет такой опасности заразиться. Гораздо больше опасности, если вы нажмете на кнопку лифта, а потом не помыв руки, будете лазить во всякие разные места.

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Помогает ли маска?

Это в основном вирус грязных рук. Разумеется, если вы медик и общаетесь близко с большим числом пациентов, то он может на вас слюной брызнуть. Макса защищает медиков, но не от частиц, которые летают в воздухе, а именно от жидкостей. Я не пропагандирую отказ от маск или наоборот их ношение.

Почему не изолируют группу риска (условно, за 65 лет)?

А кто должен это делать? Кто должен кого-то изолировать? Сейчас официальная позиция московских властей в том, чтобы самоизолироваться. Вообще из здравого смысла нужно включать голову и понимать, что изолирование показано для всех, и тех, кто в группе риска, и не в группе риска. У нас нет надежных сведений, как передается коронавирус в разных социальных группах, но у нас есть данные по гриппу. Примерно 40% передачи - это школы и другие учебные заведения. Примерно 30% дома.

Полностью видео смотрите здесь.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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