Почему Гордон заявил о сотрудничестве с СБУ? Версия Шендеровича

”Что касается ситуации с Годоном, то моя версия заключается в том, что CБУ узнало об этом от Гордона потом. Он начал оправдываться. Я только могу догадываться, насколько непросто ему сейчас. Я считаю, что в самом факте того, что он взял интервью у Поклонской и Гиркина, он не вышел за рамки своей профессии”, — отметил сатирик.

По словам Шендеровича, журналист должен соответствовать кодексу своей профессии и не выходить за ее границы.

”Если мы говорим о журналисткой этике, то по этому поводу есть партия журналистов, есть устав BBC, который лег в основу очень многих документов, есть профессиональная этика, чтобы понять эти границы, при переходе которых, ты перестаешь быть журналистом, а становишься либо пропагандистом, либо агентом влияния, либо пиар-службой. Бейджик должен совпадать с содержанием, если ты журналист — совпадай с содержанием”, — отметил Шендерович.

Также в интервью сатирик рассказал о роли в истории великих классиков: Бродского, Ахаматовой, Цветаевой, Паустовского, Сэлинджера и Достоевского.

В ”И Грянул Грэм” Шендерович порассужал о счастье в современной России, а в завершении интервью ответил на лукавый вопрос от Грэма о том, чем готов пожертвовать ради ухода Путина.