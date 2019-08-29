Почему Европейское космическое агентство приостанавливает полеты на российских "Союзах"

"У нас есть соглашение с НАСА: мы поставляем им оборудование и за это они предоставляют нам места по своей квоте. Мы не можем определять, на каких кораблях наши астронавты будут летать на МКС. В прошлом это были Шаттлы, сейчас "Союзы". Теперь НАСА готовится начать использовать корабли, разработанные SpaceX и Boeing", — сказал он.
По его словам, в данной ситуации "работает с одной стороны соглашение между нами и НАСА с одной стороны, и между Роскосмосом и НАСА с другой стороны. Прямой договоренности между ЕКА и Роскосмосом нет".
26 августа глава постоянного представительства ЕКА в России Рене Пишель, заявил, что агентство приостанавливает полеты своих астронавтов на российских "Союзах". При этом Пишель заявил, что ЕКА может вновь начать пользоваться российскими кораблями, если Роскосмос и НАСА договорятся о перекрестных полетах.
В данный момент российские корабли "Союз" — единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.
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