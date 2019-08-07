Почему эстонцы и русскоязычные жители Эстонии живут в разных информационных пространствах? И при чем тут российское ТВ?

Основными потребителями контента, в том числе и пропагандистского, российских федеральных телеканалов являются люди старше 65 лет, для 93% которых телевидение остается практически единственным источником информации. Среди россиян до 25 лет новостные и политико-пропагандистские передачи российских телеканалов смотрят 42%. Большинство молодых россиян в возрасте 18-24 лет черпают информацию из интернета, социальных сетей, видеоблогов, а также от друзей и родственников.

” Основной протестный контингент составили юноши и девушки 18-20 лет, которые выросли при Путине

По мнению ряда обозревателей, снижение пропагандистско-манипулятивного воздействия российского телевидения, прежде всего, на молодежь стало одной из причин массовых акций протеста, прокатившихся по России этим летом. Основной протестный контингент составили юноши и девушки 18-20 лет, которые выросли при Путине, но которые не верят кремлевской пропаганде и хотят демократических, честных и свободных выборов.

Российские телеканалы являются основными инструментами распространения кремлевской пропаганды и на зарубежную телеаудиторию. Здесь имеются два варианта. Всевозможные заграничные разновидности российских федеральных телеканалов, вещающие на русском языке. А также англоязычный пропагандистский телеканал Russia Today, расширение ареала распространения которого входит в число приоритетов внешнеполитической деятельности России.

Как практически это происходит можно проиллюстрировать на примере Камбоджи.

Я ежегодно посещаю эту страну. За последние два-три года я с удивлением обнаружил, что телеканал Russia Today стало возможным смотреть практически во всех отелях Камбоджи, чего раньше не было. Я поинтересовался у своих кхмерских друзей: почему российская пропаганда так широко расползлась по Камбодже? Кхмерские друзья разъяснили, что данный вопрос обсуждался в ноябре 2015 года в ходе визита в Камбоджу председателя правительства России Дмитрия Медведева.

И действительно на сайте правительства РФ я нашел перечень документов, которые были подписаны по итогам того визита. Среди них есть и соглашение о сотрудничестве между российским государственным предприятием ”Международное информационное агентство „Россия сегодня”” и Министерством информации Камбоджи. Кроме прочего, этим соглашением предусматривается включение телеканала Russia Today в общедоступные пакеты операторов сетей кабельного телевидения Камбоджи. Как пояснили кхмерские друзья, на Камбодже ”висит” долг России в 1,5 миллиарда долларов. Видимо, камбоджийские руководители надеются, что, удовлетворяя пожелания российской стороны, они могут рассчитывать на списание хотя бы части этого долга.

” Естественно, абсолютному большинству кхмеров нет никакого дела до Russia Today. Но за год Камбоджу посещает несколько миллионов иностранных туристов.

Естественно, абсолютному большинству кхмеров нет никакого дела до Russia Today. Но за год Камбоджу посещает несколько миллионов иностранных туристов. Именно на эту целевую аудиторию направлено пропагандистское воздействие телеканала Russia Today.

И еще одно наблюдение. Недавно я побывал в Литве. И там в двух отелях я имел возможность смотреть передачи русскоязычного телеканала ”Настоящее время”, редакция которого находится в Праге. Информационный телеканал ”Настоящее время”, который начал вещание два года назад, — это совместный медийный проект Радио ”Свобода” и ”Голоса Америки”. На сайте Currenttime.tv сформулирована миссия телеканала: ”Продвигать демократические ценности и институты, предоставляя аудитории новости без цензуры, ответственный обмен мнениями, открытое обсуждение проблем”.

Помимо спутникового вещания, телеканал ”Настоящее время”, предоставляющий объективную информацию о положении в России и в других постсоветских странах, распространяется по сетям кабельного телевидения.

Согласно данным, обнародованным на российском сайте ”Федеральное агентство новостей”, в Литве телеканал ”Настоящее время” имеется в пакетах восьми операторов кабельного телевидения, а в Латвии таковых — 16. В Эстонии же нет ни одного оператора кабельного телевидения, который предлагал бы своим клиентам телеканал ”Настоящее время”. В то же время русскоязычным телезрителям Эстонии доступны практически все российские федеральные пропагандистские телеканалы, прославляющие правление Путина.

И после этого мы еще удивляемся, почему эстонцы и русскоязычные жители Эстонии сосуществуют в разных информационных контекстах.