Почему эстонцы и русские не понимают друг друга 9 мая?

Великому русскому полководцу Александру Суворову приписывают такие слова: ”Война не окончена, пока не похоронен последний солдат”. Каждый раз при приближении 9 мая я вспоминаю эту фразу.

Два или три года назад мне нужно было перейти границу из Ивангорода в Нарву. Выйдя из пограничного пункта на эстонской стороне, я даже не понял, где оказался. На всю Петровскую площадь в Нарве гремел ”День победы” в исполнении Льва Лещенко, ему подпевал нестройный хор собравшихся, а в глазах пестрило от зеленых форменных советских пилоток и красных звездочек. И несмотря на то, что на календаре было 8 мая, в душе нарвитян было 9-е.

Это резко контрастировало и со спокойствием на российском берегу (там 8 мая — самый обычный день, без танков и георгиевских ленточек) и с тем, что периодически говорят об Эстонии, да и о всех странах Балтии, по российскому ТВ. Но несмотря на то, что никакого запрета на мероприятия 9 мая в докарантинное время не существовало, этот день — это камень преткновения между двумя общинами в Эстонии. Обсуждая этот день, даже мы, эстоно- и русскоязычные журналисты редакции ”Дельфи” говорим будто на разных языках. И вот почему.

9. mai 2018 Tallinn Foto: Taavi Sepp

Простите, сейчас мне придется перейти на язык стереотипов, например, говорить ”русские” или ”эстонцы”, словно речь идет обо всех русских или эстонцах. Разумеется, все представители той или иной нации — разные. Но поскольку у нас нет возможности опросить миллион человек, придется говорить обобщенно. Итак, для русских 9 мая — это день победы над фашизмом (в России так принято называть нацизм), день славы русского оружия, день памяти жертв.

Россия на собственной территории фактически приватизировала победу над Германией. Учителя истории в школе сетуют на то, как поздно был открыт второй фронт, родители — и это еще продвинутые родители — потешаются над тем, что Бельгия была взята немцами за две недели, Франция — за месяц, США ”отсиделись за океаном”, а Великобритания — ”за Ла-Маншем”. И только Советский Союз мужественно выдержал напор вермахта и люфтваффе. Это твердят из поколения в поколение. При этом с каждым поколением от настоящих рассказов реальных фронтовиков остаются лишь легенды, от фронтовой литературы — героические фильмы, исторические факты всё больше подменяются пропагандой.