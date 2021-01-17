17.01.2021, 23:39

”Победное” возвращение. Как российские власти превратили прилет Навального в шоу и парализовали два аэропорта

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Екатерина Карасева
EST
Алексей Навальный с супругой Юлией
Алексей Навальный с супругой ЮлиейФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Алексей Навальный вернулся в Россию после пяти месяцев пребывания в Германии, где он проходил реабилитацию из-за отравления боевым химическим веществом из класса ”Новичок”. Сторонники и журналисты ждали политика в аэропорту ”Внуково”, где в итоге начались жесткие задержания, а самолет сел в ”Шереметьево”. Технически российскую границу оппозиционер так и не пересек — полицейские забрали его со стойки паспортного контроля, дальнейшую его судьбу будет решать суд. С подробностями о том, как прошел день возвращения Навального — корреспондент RusDelfi из Москвы.

Сторонники Навального объявили, что намерены встречать негласного лидера оппозиции в аэропорту сразу же после того, как он сам в среду анонсировал свое возвращение в соцсетях. Алексей сообщил, что прилетит лоукостером с говорящим названием ”Победа”.
Готовиться к прилету ”малоизвестного блогера” российские власти тоже стали заранее. 29 декабря Следственный комитет РФ возбудил дело о мошенничестве — якобы Навальный украл 588 млн рублей из пожертвований в его Фонд борьбы с коррупцией. Днем ранее Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что обратиться в суд, если Навальный не явится утром 29 декабря на контроль в рамках условного срока, который он отбывает по ”делу Ив Роше”. Несмотря на то, что испытательный срок истекал 30 декабря, это не помешало ФСИН объявить Навального в федеральный розыск. Не остановило их и то, что Европейский суд по правам человека признал приговор по этому делу произвольным и необоснованным, а Алексей вместе со своим братом Олегом получили от российских властей компенсацию в 45 тыс. евро. Именно по делу ”Ив роше” Навальный по итогу и был задержан.

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15 января сотрудники полиции вручили предостережения прокуратуры о ”недопустимости массовых акций” в аэропорту ряду сотрудников штаба Навального и столичным оппозиционерам. Вечером в субботу полицейские сняли с поезда в Москву координатора петербургского штаба Навального Ирину Фатьянову и еще двух активистов, изъяли машину координатора ”Открытки” в Ленинградской области Дмитрия Скурихина, на которой тот собирался ехать в Москву. В ночь с субботы на воскресенье вдоль ”Внуково” выстроились несколько десятков автозаков. Администрация аэропорта на запросы телевизионщиков о разрешении съемки ответила отказом, объяснив это мерами против коронавируса.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

Провластные провокаторы из движения SERB (известны нападениями на оппозиционеров и срывом выставок, в 2017 году они брызнули Навальному в лицо зеленкой, из-за чего он получил химический ожог глаза) пообещали встречать Навального с ”тортами и зеленкой”, но в итоге их в аэропорту замечено не было. Зато власти постарались создать вид, будто столпившиеся в зоне прилета ”Внуково” люди собрались здесь вовсе не ради Навального, а встречать поп-певицу Ольгу Бузову — ребята держали в руках цветы и плакаты и отказывались от комментариев журналистам, а в какой-то момент начали хором репетировать песню певицы. В последствии Бузова, самолет которой тоже сел в ”Шереметьево”, в своем Instagram фактически открестилась от акции ”в ее поддержку”: ”До меня доходят разные слухи. Приятно, конечно, что моей фамилией так искусно пользуются разные люди, понятно, что популярнее меня только один человек. Но вся достоверная информация только на моей странице, и меня могут встречать поклонники, но о том, во сколько будет прилет, знало только три человека”, — сказала она в сториз.

В Германии снимать в аэропорту ”Берлин-Бранденбург” тоже запретили — журналисты ждали политика на входе. Впрочем, оппозиционер к ним не вышел — в целях безопасности немецкая полиция сама зарегистрировала его и к самолету подвезла на черной Ауди с мигалками. На борту с ним летели около тридцати журналистов. Навальный, в своем духе, шутил: ”Я ожидаю в Москве прекрасной погоды -23 и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города. Чего мне бояться в России? Что со мной может плохого случиться в России?”.

СММ-щики ”Внуково”, тем временем, тоже упражнялись в остроумии. ”Не стоит жалеть, мы просто работаем. Мы достойно ”встретили” самолеты из Германии в 1941-м, встретим самолеты и в 2021-м”.

Фото: скриншот твиттера Внуково

В середине дня в воскресенье во ”Внуково” можно было попасть только имея в наличии билет. Впрочем, был вариант негромко сообщить полиции на входе, что вы ”на Бузову” — так можно было беспрепятственно войти. Журналисты же и сторонники Навального начали массово скупать недорогие билеты на вечерние рейсы. Мне, например, срочно понадобилось в Воронеж, а брату Алексея Олегу Навальному пришлось купить билет в Уфу.

Самолет должен был прибыть в 19:20, и около шести вечера на вход в зону вылета очередь была небольшая, а вот в зону прилета собралась толпа. Как затем подсчитал ”Белый счетчик” (организация, ведущая независимый подсчет участникам протестных акций), насчитал около 650 человек на улице и чуть меньше в прилетной зоне. Ннесколько сотрудников ФБК, в том числе Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов ожидали прилета рейса в кафе — их задержали прямо за столиком, не дав оплатить счет.

Они провели в автозаке несколько часов, прежде чем их отвезли в отделения и предъявили неподчинение требованиям сотрудников полиции — на видео видно, что никакого сопротивления не было, один из молодых людей всю дорогу шел, подняв руки и повторяя ”Я не сопротивляюсь!”. Задержанных отпустили из полиции около 23:00.

Практически сразу на входе в аэропорт полицейские попросили собравшихся выйти на улицу. Вслед за этим ко входу подошли полицейские и сотрудники ОМОН, вооруженные дубинками. Собравшихся без разбору начали жестко теснить к выходу — досталось и тем, кому действительно нужно было улететь, о чем они громко кричали из толпы. Крики женщин, давка, лай собак, толпа скандирует ”фашисты” — такая обстановка была в аэропорту буквально за полчаса до того, как ожидалась посадка самолета. Досталось и поклонникам Бузовой — у них порвали плакаты.

Толпа на улице расходиться не пожелала, несмотря на двадцатиградусный мороз. Именно на улице произошли самые жесткие задержания — силовики хватали людей за ноги и за руки, применили электрошокеры. По данным правозащитной организации ”ОВД-инфо” в Москве задержали 58 человек, из них 55 во Внуково 55 и 3 в Шереметьево.

Тем, кто прошел в аэропорт, повезло больше — несмотря на выстроившихся в ряд силовиков, задерживали лишь тех, кто начинал выкрикивать что-то или разворачивал плакаты — так, например, довольно жестко заломили руки мужчине с российским флагом, а чуть позже — пожилому мужчине с плакатом ”Иго ФСБ”.


Ближе к 19:20 обстановка начала накаляться — рейс задерживался. На сервисе FlightRadar24 стало видно, что самолет ”Победы” свернул на юг. В это же самое время во ”Внуково” объявили о закрытии неба. Пресс-служба пару часов спустя объяснит, что у колонны снегоуборочной техники одна из щеток съехала на грунт и застряла в снегу. Мой рейс на Воронеж тоже порядочно задержан.

В Москве еще три аэропорта, не считая военных. Журналисты тут же начали прикидывать, куда лучше выезжать — цены на такси из аэропорта выросли в несколько раз.

- Может, поедем в ”Жуковский”? Он вроде военный, скорее всего туда?

- Да нет, наверняка в ”Шереметьево”, там хаб ”Аэрофлота”, а ”Победа” их ”дочка”.

- А может его сейчас в Курган? И там сразу примут? — рассуждают две пожилые сторонницы политика, затесавшиеся между журналистами и силовиками.

В итоге на табло появилась информация о том, что несколько рейсов летят в ”Шереметьево”. Некоторые сторонники успели добраться туда, но далеко не все: полицейские перекрыли Ленинградское шоссе в районе МКАДа — работала только одна полоса. Выезд из ”Внуково” на время перекрыли.

Несмотря на прогнозы в телеграм-каналах, Навального не сняли прямо с трапа самолета — он прошествовал к автобусу и даже успел устроить импровизированный брифинг для летевших с ним журналистов на фоне большой растяжки с изображением Кремля. ”Я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд. Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться”, — заявил он.

На стойке паспортного контроля полицейские попросили Навального пройти с ними, а в случае отказа пригрозили применением силы. Адвоката Ольгу Михайлову, прилетевшую с ним из Берлина, взять с собой не разрешили. Жена политика Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш также остались в аэропорту. Уезжая из аэропорта Навальная поблагодарила собравшихся сторонников, успевших доехать в аэропорт: "Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически всё, отменили все полёты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей, из-за человека, который просто прилетел на свою родину. И самое главное, что Алексей сегодня сказал — он не боится. И я тоже не боюсь. И вас призываю не бояться".

Сказав это, Юлия Навальная покинула ”Шереметьево” под скандирование толпы — ”Юля! Юля!”. В соцсетях мгновенно начали сравнивать Навальную с белорусским кандидатом в президенты Светланой Тихановской, чей супруг-блогер тоже оказался в тюрьме.

Минуту спустя после задержания Навального ФСИН в соцсетях отчиталась о задержании политика по их ходатайству. Позднее в своем релизе они уточнили, что Навальный ”в течение испытательного срока систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности либо скрылся от контроля”, и начальник уголовно-исполнительной инспекции направляет в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда.

Navalnõi kohtumine Foto: RusDelfi

Между тем, правозащитная организация Amnesty International признала Навального узником совести. Задержание политика осудили МИД Латвии, Литвы и Эстонии и глава Европейского совета Шарль Мишель. ”Задержание Алексея Навального абсолютно неприемлемо. Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро, если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией”, — говорится в совместном заявлении стран Балтии. В поддержку Навального высказался президент Польши Анджей Дуда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков присоединился к тону твиттера ”Внуково”, комментируя задержание Навального: "Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе".

Во ФСИН заявили, что до решения суда он будет находиться под стражей. Суд назначен на 29 января. По последним данным, Навальный находился в транзитной зоне аэропорта, вход туда запрещен даже для адвоката — загранпаспорт политика находится у пограничников. Однако руководитель сети региональных штабов Леонид Волков сообщил, что переговорил с Михайловой — в настоящий момент никому неизвестно, где находится Навальный. ”Алексей Навальный похищен, он сейчас в опасности. Он в руках у людей, которые уже пытались его убить. Его местонахождение не известно. Весь мир требует от убийцы-Путина одного — немедленно освободить Навального — и мы давайте будем требовать”, — написал Волков в своем телеграм-канале.

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