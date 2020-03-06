По всему миру бушует коронавирус, а в России все здоровы. Почему?

К этому моменту в мире уже зарегистрировали 9923 случая заболевания, причем не только в Китае, но и на Тайване, в Сингапуре, Австралии, Великобритании и других странах. И даже в Финляндии, у которой очень небольшой обмен пассажирским трафиком с Китаем, зато впечатляющий — с Россией. Поэтому (по крайней мере, теоретически) инфекция имела все возможности попасть в Россию еще до введения ограничений на транспорте. Не просто могла, но и попала: первые два случая заболевания туристов в России относятся к этому же числу — 31 января новый коронавирус обнаружили у двух граждан Китая.

Гипотеза вторая. Сначала просто повезло, а потом сработали введенные ограничения

Несмотря на остановку железнодорожного и автомобильного сообщения, а также запрет на въезд в Россию китайским гражданам с 18 февраля 2020 года, между странами до сих пор поддерживается авиасообщение: россияне могут ездить в Китай и возвращаться обратно.

Но люди болеют не только в Китае. Так, в Иране сейчас зафиксировано 77 смертей из-за нового коронавируса: учитывая летальность заболевания приблизительно в 1% — и длительность заболевания в две недели, можно предположить, что еще две недели назад в этой стране было 5–10 тысяч заболевших. При этом ограничения на авиасообщение с Ираном ввели лишь 28 февраля, когда это число должно было увеличиться примерно вдвое (подробнее об этом можно прочитать здесь). Аналогичные вычисления можно провести для Южной Кореи (2337 зафиксированных случаев на 28 февраля), Италии (888 случаев), Сингапура (93 случая) и других стран — но здесь никаких ограничений на транспорте вообще не вводилось.

Все это говорит о том, что возможности для завоза коронавируса в Россию были и после 1 февраля, и — с незначительными ограничениями — остаются до сих пор. Случилось это в итоге или нет — другой вопрос.

Гипотеза третья. Всех носителей удалось обнаружить, а остальным просто повезло



Согласно публикуемому Роспотребнадзором ежедневному бюллетеню, в период с 31 января (когда все самолеты из Китая перевели в Шереметьево) и по 5 марта в Шереметьеве было досмотрено 382 155 человек, прибывших из Китая. Утверждается, что среди них ”выявлено 130 человек с признаками инфекционных болезней; во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки”.