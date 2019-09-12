По всей России проходят обыски в штабах Алексея Навального

По информации адвоката объединения "Агора" Павла Чикова, опубликованной в мессенждере Telegram, обыски проводятся в 34 городах по более чем 100 адресам. Речь идет не только о сотрудниках ФБК и штабов Навального, но и активистах "Голоса". Следователи пришли, кроме прочих, к координатору штаба Навального в Тамбове Диане Рудаковой, координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву и его заместителю Ольге Гусевой. Кроме того, обыски проходят в Чебоксарах, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Пензе, Липецке, Челябинске, Иркутске, Хабаровске и других городах России.

По словам Волкова, их главная цель — "изъятие техники по максимуму". После обысков координаторов штабов увозят на допросы в СК. "По каждому адресу приходит следственная группа с подкреплением сотрудников полиции и Росгвардии, суммарно в утренней операции задействованы многие сотни силовиков".

Умное голосование как возможная причина обысков