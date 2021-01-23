По всей России проходят митинги за Навального, как реагирует полиция и ОМОН

Коротко: 17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, где был сразу же задержан сотрудниками ФСИН. Состоявшийся вскоре в ОВД Химки суд арестовал Навального на 30 суток. В дальнейшем по информации Bloomberg, оппозиционера могут приговорить к 13,5 годам лишения свободы. Его сторонники организовали серию митингов в крупнейших городах России, однако акции, согласно современному российскому законодательству, являются незаконными.

Митинги в России В Хабаровске, как передает RusNews, уже перекрыта площадь Ленина у администрации края. Полностью перекрыта улица Пушкина. Полиция задержала съемочную группу RusNews, журналиста Сергея Плотникова — «за участие в несанкционированном митинге 24 октября». Такого количества силовиков не было в дни митингов в поддержку Фургала, отмечает местный штаб Навального. https://www.delfi.ee/article.php?id=92309883 https://www.delfi.ee/article.php?id=92302077 https://www.delfi.ee/article.php?id=92333213 23 января по всей России проходят акции протеста. Первыми в поддержку Алексея Навального выходят хабаровчане. Они начинают свою акцию, когда в Таллинне на часах еще только четыре утра.





Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Больше новостей о возвращении Навального читайте ЗДЕСЬ.