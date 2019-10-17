По руководством Путина: в России запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях "Гром-2019"

В Минобороны РФ заявляли, что в ходе маневров планируется осуществить 16 пусков ракет, в том числе, межконтинентальных баллистических — "Ярса" и "Синевы".
К учению привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.
В учении задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.
На брифинге для военных атташе в понедельник врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин сообщил, что учение не направлено против других стран.
Ильин сказал, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. "Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура", — сказал Ильин.
"Ярс" — стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
"Синева" — межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования с разделяющейся головной частью. Её носителями являются атомные подлодки стратегического назначения.
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