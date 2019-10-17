По руководством Путина: в России запустили баллистические и крылатые ракеты на учениях "Гром-2019"

В Минобороны отметили, что все задачи были выполнены, и ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики. Управление пусками ракет проходило из Национального центра управления обороной.

Морской запуск

Из акватории Баренцева и Охотского морей подлодки Северного и Тихоокеанского флотов провели пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области.

В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии запустили крылатые ракеты "Калибр" из Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

"Ярс" и "Искандер"

С космодрома "Плесецк" произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса "Ярс". Поражена цель на полигоне "Кура" на Камчатке, заявили в военном ведомстве.

Тем временем расчеты ОТРК "Искандер" выполнили пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Авиация

Стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по наземным целям на полигонах "Пембой" в республике Коми и "Кура" на Камчатке.

15 октября в России началось трехдневное стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019".