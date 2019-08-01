По нормам ЕС: Финляндия ужесточит визовые правила для россиян

С сентября новые правила будут применяться в посольстве Финляндии в Москве, генконсульстве в Петербурге и офисах в Петрозаводске и Мурманске, а также во всех финских визовых центрах.

Те, у кого есть собственность на территории Шенгена, и те, кто навещает родственников в шенгенской зоне, теперь тоже должны предоставлять документы о наличии финансовых средств.

”В августе мы опубликуем обновленные требования к сопроводительным документам на английском и русском языках на сайтах финских визовых центров в России”, — пообещали в МИД.

Финляндия долгое время поддерживала лояльную политику к гражданам России из-за близкого соседства, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Это связано с тем, что россияне и финны имеют повышенную потребность пересекать границу неоднократно и не всегда с туристическими целями — по разные стороны рубежа могут жить близкие родственники или ведется совместный бизнес, поэтому финское государство шло исторически навстречу гражданам РФ в оформлении визы.

”Однако такого рода послабления в подаче основного пакета документов — право, но не обязанность финского государства, и в любой момент страна могла ужесточить требования до общеприменяемой нормы, что, собственно, и произошло. Причин может быть несколько — участились случаи незаконной миграции со стороны граждан России, изменились внутренние правила оформления многократных шенгенских виз со стороны Евросоюза или же это связано с внутренним законодательством. Также это могло стать результатом инициативы финского частного предпринимательства в области туризма, чтобы иметь больший доход за счет заявок по оформлению подтверждения жилья на территории страны”, — отмечает Жарский.

По мнению аналитика ”Финам” Алексея Коренева, те, кто собирается на отдых в страну Тысячи Озер, вряд ли откажутся от поездки и без проблем соберут необходимые документы, в любом случае забронируют гостиницу и заранее оформят медицинскую страховку.

”Те же, кто ездил в Финляндию спонтанно, конечно, столкнутся с необходимостью собрать чуть больше документов, чем было ранее, но вряд ли эти трудности оттолкнут большинство собирающихся совершить тур в эту страну”, — добавляет эксперт.

Напомним, в начале июня Совет ЕС ввел поправки в визовый кодекс. Нововведения, касающиеся получения многократных шенгенских виз, должны упростить получение виз для ”добросовестных путешественников” и укрепить стандарты безопасности.

По этим правилам соискатели смогут получить двухлетнюю мультивизу, если в предыдущие два года без нарушений использовали аналогичный годовой документ. Они вступят в силу в декабре 2019 года.

По данным Ассоциации туроператоров России, в прошлом году Финляндия выдала россиянам около 71 400 виз и заняла седьмое место по этому показателю.

Лидером по количеству выданных россиянам виз стала Испания (477 319 виз — 92% из них были многократными). За ней следуют Италия, Франция, Греция и Чехия.Наименьшее число виз выдали Исландия и Люксембург.

Ранее ассоциация также опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу. Специалисты ведущих российских туристических компаний провели исследования и пришли к выводу, что быстро и легко можно получить итальянскую или греческую визу. Также в этот список входят Болгария, Хорватия и Испания.

Как отмечается, в числе стран, где процедура оформления визы для первого въезда считается сложной, оказались Германия, Чехия, Финляндия и Австрия.