По делу о катастрофе в Шереметьево командиру самолета предъявлено обвинение

"Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. Аэрофлот оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование", - подчеркнули в авиакомпании.

Евдокимов не признает вину по уголовному делу об авиакатастрофе в Шереметьево, ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, сообщил источник ТАСС.

"Вину он не признает, следствие избрало в отношении него меру пресечения, не связанную с заключением под стражу или домашним арестом", - сказал он.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали.