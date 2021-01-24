Питерская полиция извинилась перед женщиной, которую ударил в живот ОМОНовец

По информации издания Baza, у женщины серьезная травма головы, и за ночь ей стало хуже.

В свою очередь, директор НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию ”Подъем”, что состояние здоровья женщины не вызывает опасений:

"У нее легкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал".

По факту инцидента полиция и прокуратура Санкт-Петербурга начали проверки.

Телеграм-канал Мash пишет, что полицейские в Петербурге извинились перед пострадавшей от удара полицейского и публикует соответствующего голосовую запись.

По данным Мash, к ней в палату пришел полковник Сергей Музыка, начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти Санкт-Петербурга и извинился от лица всего личного состава, а также пообещал разобраться и наказать виновных. Юдина извинения приняла, передает Мash.