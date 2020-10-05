Писатель Виктор Ерофеев: Что доказало самосожжение Ирины Славиной?

2 октября 2020 года Россия ушла за седьмой горизонт. Она уже долго шла туда, последние лет двадцать, но вот пришла. Это далеко, и оттуда редко кто возвращается живым и здоровым. Мы находимся в страшной беде, если женщина - российская журналистка - сжигает себя, виня в своей смерти Российскую Федерацию.

Самосожжение на Руси издавна считалось самой отчаянной формой сопротивления государственной неправде. 47-летняя Ирина Славина, полная сил, здоровья, красивая, боевая, хотела доказать своим леденящим сердце поступком, что правды в стране, в которой она живет, больше нет.

Когда-нибудь, через много лет, внук спросит старого дедушку, как ему жилось в России в наши с вами времена, и деду достаточно будет рассказать историю Ирины Славиной, чтобы внуку все стало понятно. Внук придет в ужас. А ужас, действительно, нередко прячется в деталях. Ирина не вела борьбу с государством, как Навальный, не обладала политическим масштабом Немцова или Ходорковского. Она просто-напросто высмеивала глупость и подлость режима, его цинизм и бесчеловечность.

Ну, вот, например, в одном городке родной ей Нижегородской области некие салтыково-щедринские бессмертные персонажи установили мемориальную доску в честь Сталина. Она их высмеяла, хлестким каламбуром сблизив название города с мужским членом. Ей влепили серьезный штраф за оскорбление властей города. Вот так страна со своими властями и отползала за седьмой горизонт. Таких эпизодов в ее жизни было немало. Ирина Славина была азартным разоблачителем нынешних социальных пороков. И была при этом просто нормальным человеком, только больше, чем многие другие, терпеть не могла вранья.

Но в сегодняшней России развелась большая армия вранья, и она атаковала Ирину накануне ее смертельного дня. Я не думаю, однако, что те, кто вломились к ней в дом в шесть часов утра с бензопилой, что-нибудь понимают в здешней или в загробной жизни. Они просто-напросто слуги дьявола, который одурил их нехитрые мозги. Обыск был хамский, унизительный. Это был погром. И последнее предупреждение. Ирина Славина так это и поняла. Последнее - значит последнее.