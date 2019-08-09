09.08.2019, 10:20

Писатель Дмитрий Быков: Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги


rus.delfi.ee
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Писатель Дмитрий Быков на страницах еженедельника "Собеседник" высказался относительно реакции российских силовиков на митинги в Москве.

"Существование многих тайных заговоров в России инспирируется сверху, и это не обязательно фейковые организации вроде «Нового величия», сделанного явно на Лубянке и на коленке. Это вполне могут быть организации вроде люберов, баркашовцев и ГКЧП.

Подобная организация не может не появиться — просто потому, что силовики, получив расширенные права на управление страной, начинают эти права применять неограниченно. Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги — потому что отдать власть силовикам как раз и значит создать хунту", - считает Быков.

Напомним, что 10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоится разрешенный митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Предыдущие акции не были разрешены администрацией, на каждой из них задерживались около 1000 человек.

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