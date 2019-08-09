Писатель Дмитрий Быков: Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги

"Существование многих тайных заговоров в России инспирируется сверху, и это не обязательно фейковые организации вроде «Нового величия», сделанного явно на Лубянке и на коленке. Это вполне могут быть организации вроде люберов, баркашовцев и ГКЧП.

Подобная организация не может не появиться — просто потому, что силовики, получив расширенные права на управление страной, начинают эти права применять неограниченно. Путин отдал управление страной в руки ФСБ, МВД и Росгвардии, а следовательно, утратил рычаги — потому что отдать власть силовикам как раз и значит создать хунту", - считает Быков.

Напомним, что 10 августа в Москве на проспекте Сахарова состоится разрешенный митинг оппозиции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Предыдущие акции не были разрешены администрацией, на каждой из них задерживались около 1000 человек.