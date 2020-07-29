Пионтковский жестко о ВРИО губернатора Хабаровского края: ”Некоторые называют его троллем, но он не тролль…”

”Некоторые называют его троллем. Но он не тролль — он кажется троллем. Он просто законченный идиот. Сейчас ролики ходят с участием Дегтярева, c его предложениями. Это свидетельствует о его неадекватности. Я не знаю как будут развиваться события, но от Дегтярева самой власти придется избавляться в ближайшие дни”, — сказал Пионтковский.

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