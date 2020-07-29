29.07.2020, 20:48
Пионтковский жестко о ВРИО губернатора Хабаровского края: ”Некоторые называют его троллем, но он не тролль…”(1)
Политолог Андрей Пионтковский считает, что назначив Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Кремль совершил ошибку, которую ему придется исправлять. Об этом он сказал в эфире ютуб-программы ”И Грянул Грэм”.
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