Пилот рейса ”Москва — Анапа” умер после экстренной посадки

После приземления пилота сразу передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили РИА Новости, что решение посадить самолет принял командир воздушного судна.

"Аэрофлот" выражает искренние соболезнования родным и близким. Мы скорбим вместе с вами", — сказали в пресс-службе.

Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. По предварительной информации, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ.

После дозаправки самолет продолжил рейс.

Пассажиры рейса рассказали РЕН ТВ подробности инцидента.

По словам пассажирки Елены, сначала бортпроводники сообщили, что одному из членов экипажа стало плохо, и спросили, есть ли на борту врачи.

Она отметила, что сразу после приземления к самолету подъехала реанимация и забрала второго пилота.

Самолет, вылетевший из Москвы в Анапу, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота.

Позднее стало известно, что во время полета летчик жаловался на боли в сердце. В аэропорту Ростова-на-Дону пилота передали медикам, однако спасти мужчину не удалось.