Песков рассказал, почему Медведев решил отправить правительство в отставку

Бывший премьер России Дмитрий Медведев принял решение об отставке кабмина на фоне послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-секретарь лидера Дмитрия Пескова.
По его данным, правительство решило уйти после того, как Путин дал новые задачи и оценки. В том числе и по поправкам в Конституцию. Также Медведев решил распустить кабмин это для того, чтобы помочь президенту и ”дать карт-бланш на достижение целей национального развития”.
”Предыдущее правительство посчитало своим долгом уйти в отставку”, — отметил Песков.
Медведев сообщил об отставке правительства 15 января. Он добавил, что кабмин сложил свои полномочия в соответствии со 117 статьей Конституции. Путин принял отставку правительства, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совете безопасности.
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