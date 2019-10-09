09.10.2019, 17:06

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

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Gazeta.ru
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Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина
Foto: Valery Sharifulin/TASS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.

”Поэт имеет право на свое видение…”, — ответил Песков на вопрос ”Газеты.Ru”, похоже ли стихотворение на описание досуга президента в день рождения и до того.

После того, как сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге и сходили по грибы, Шнуров написал стихотворение, где говорилось про отдых на природе осенью:

”Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошел,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит”

7 октября Путину исполнилось 67 лет.

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