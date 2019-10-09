Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина

”Поэт имеет право на свое видение…”, — ответил Песков на вопрос ”Газеты.Ru”, похоже ли стихотворение на описание досуга президента в день рождения и до того.

После того, как сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу отдохнули в сибирской тайге и сходили по грибы, Шнуров написал стихотворение, где говорилось про отдых на природе осенью:

”Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит”

7 октября Путину исполнилось 67 лет.