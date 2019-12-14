Песков прокомментировал переговоры "на повышенных тонах" в Париже
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах, пишет "РИА-Новости".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры в Париже иногда проходили на повышенных тонах, пишет "РИА-Новости".
"Попытки были. Разговор был рабочий", — сказал он.
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить. По словам Руденко, выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила.
Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря. По итогам встречи лидеры приняли коммюнике, в котором подчеркнули приверженность Минским соглашениям.
Согласно документу, к концу марта 2020 года должно состояться разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня и обмен пленными по формуле "всех на всех".
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
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