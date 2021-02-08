Песков о коронавирусе в мире: август уже будет с открытым забралом

Доля жителей планеты с иммунитетом к коронавирусу летом достигнет 60%, что позволит в августе вернуться к жизни "с открытым забралом". Таким мнением с ТАСС поделился в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая вопрос о том, когда стоит ждать возвращения к нормальной, допандемийной жизни.
По словам Пескова, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета. "Я думаю, что к середине лета, — сказал представитель Кремля. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом".
Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. "Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить", — добавил Песков. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, собеседник агентства отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.
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