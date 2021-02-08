Песков о коронавирусе в мире: август уже будет с открытым забралом

По словам Пескова, это во многом будет зависеть от появления иммунитета к коронавирусу у населения Земли, а он может сформироваться уже к середине лета. "Я думаю, что к середине лета, — сказал представитель Кремля. — То есть август уже будет, что называется, с открытым забралом".

Он напомнил, что, согласно расчетам иммунологов, необходимо, чтобы иммунитет появился примерно у 60% населения планеты, причем как естественным, так и искусственным путем. "Мне кажется, что такая иммунизация где-то к середине лета должна наступить", — добавил Песков. По его словам, над этим, хоть и разновекторно, работают многие страны, ощутимо набирая обороты. В частности, собеседник агентства отметил успехи Израиля, а также наращивание темпов вакцинации в России и в США.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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