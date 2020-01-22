Первый замгенпрокурора РФ подал рапорт об отставке

Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман подал рапорт об отставке, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.
"Первый заместитель генпрокурора написал и подал рапорт об отставке", — сказал собеседник агентства, не уточнив причины такого решения.
Государственный советник юстиции 1 класса Александр Буксман был назначен первым заместителем генпрокурора РФ в 2006 году.
На сайте ведомства отмечается, что Буксман "неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка", награжден государственными и ведомственными наградами.
Новым генпрокурором стал перешедший из СК Игорь Краснов, заменив Юрия Чайку, который стал полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
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