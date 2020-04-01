Первый регион России полностью закрывается из-за коронавируса

С 5 апреля будет полностью остановлен въезд и выезд наземным и авиационным транспортом, сообщил в среду, 1 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров в Instagram. Исключение составит транспортировка продовольствия и медицинские перевозки, уточнил он.

Граница будет открыта только до 5 апреля

"Кто хочет вернуться или выехать из республики в ближайшее время, должен это сделать до 5 апреля, после мы не будем никого пропускать. Речь идет о безопасности моего народа, республики, и я обязан принимать решительные меры в такой ситуации", — указал Кадыров.

По его словам, в случае необходимости экстренного вывоза решения о пересечении границы будут приниматься в индивидуальном порядке. Власти республики также приступят к санитарной очистке населенных пунктов, сообщил глава Чечни.

Чеченские власти с 28 марта ужесточили ограничительные меры в связи с распространением SARS-CoV-2. В частности, был закрыт въезд в Грозный.

440 новых случаев коронавируса в России

Между тем число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 440 до 2777, 24 человека скончались от последствий заболевания. В Чечне зафиксировано 10 случаев коронавируса.

Всего, по данным группы волонтеров Worldometer, в более чем 200 странах и территориях мира коронавирусом заразились более 870 тысяч человек, более 43 тысячи скончались от последствий инфекции, вызывающей пневмонию COVID-19.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!