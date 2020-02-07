07.02.2020, 14:07
Первый канал обвинил Трампа в появлении коронавируса. И это не 1 апреля
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На Первом канале рассказали, что коронавирус – изобретение американцев, потому что в его названии есть слово "корона", а именно короны раздавал раньше президент США Дональд Трамп на своем конкурсе красоты. Смотрите видео, которым поделился телеканал "Настоящее время".
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