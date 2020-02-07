07.02.2020, 14:07

Первый канал обвинил Трампа в появлении коронавируса. И это не 1 апреля

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Первый канал обвинил Трампа в появлении коронавируса. И это не 1 апреля
Скриншот эфира Первого канала

На Первом канале рассказали, что коронавирус – изобретение американцев, потому что в его названии есть слово "корона", а именно короны раздавал раньше президент США Дональд Трамп на своем конкурсе красоты. Смотрите видео, которым поделился телеканал "Настоящее время".

За сутки только в китайской провинции Хубэй зафиксировано почти 2500 новых случаев заражения вирусом 2019-nCoV и 69 смертей от легочного заболевания.

Число заболевших в Китае, по официальным данным, достигло 31 161 человека. Всего в мире, по данным исследовательского портала Worldometer, новым коронавирусом заражен 31 481 человек.

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