Первый канал обвинил Трампа в появлении коронавируса. И это не 1 апреля

За сутки только в китайской провинции Хубэй зафиксировано почти 2500 новых случаев заражения вирусом 2019-nCoV и 69 смертей от легочного заболевания.

Число заболевших в Китае, по официальным данным, достигло 31 161 человека. Всего в мире, по данным исследовательского портала Worldometer, новым коронавирусом заражен 31 481 человек.