Первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот

"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Sputnik V), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в ночь на вторник.

Там добавили, что в ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.

4 сентября разработчик вакцины Sputnik V Институт имени Гамалеи выразил надежду на то, что разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата будет получено в срок с 10 по 13 сентября. После этого должна начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

"Соответственно вот с этого момента, когда партия выйдет в гражданский оборот, и начнется вакцинация населения", - отмечал замдиректора Института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Кроме того, в ближайшее время ожидается старт третьей фазы клинических исследований вакцины Sputnik V в московских поликлиниках - в ней примут участие 40 тыс. добровольцев. Часть из них получат настоящую вакцину, часть - плацебо. Как заявили в столичной мэрии, заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины подали около 25 тысяч человек.