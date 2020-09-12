Первая партия вакцины Sputnik V направлена в регионы России

"Первая партия вакцины "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России направлена в регионы", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России, поступившем в "Интерфакс" в ночь на субботу.

В ведомстве отмечают, что первая поставка — пилотная: с ее помощью специалисты намерены отработать логистические цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также распределение и организацию вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины Sputnik V выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска — в первую очередь медики. Вакцинация групп риска будет идти параллельно с III фазой клинических исследований (формально уже пострегистрационных), которые стартовали в Москве на этой неделе.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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