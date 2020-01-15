"Переворот ли это? Да" Политики и политологи высказались об отставке правительства России и речи Путина

Портал ”Медуза” собрала первые реакции на предлагаемые Путиным поправки.

Элла Памфилова, глава Центризбиркома

Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется, скорее всего.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

О сроках проведения референдума говорить пока рано. Я считаю, что президент сегодня принял очень смелое решение передать часть своих полномочий парламенту. Это говорит о том, что в России стабильная политическая система, и президент не боится этого, а, наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Наконец Госдума становится тем органом, который влияет на управление в стране. [Я думаю, обе палаты парламента] весной все [поправки] примут, а народ проголосует [на референдуме] в единый день голосования 13 сентября.

Алексей Навальный, оппозиционный политик