"Переворот ли это? Да" Политики и политологи высказались об отставке правительства России и речи Путина

Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства — единственная цель Путина и его режима.
Для референдума нужна явка 50% избирателей, а никто на него идти не захочет. Поэтому будет какая-то жульническая хрень, вроде «электронного голосования» на выборах в Мосгордуму. Или электронных выборов в общественную палату. Сначала вымученная «дискуссия», а потом объявят результаты.
Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор факультета права ВШЭ
17 минут конституционного переворота. Очень коротко навскидку: создание механизма обоснования невыполнения Россией обязательств по выполнению международных договоров, уничтожение федерации (фатальное сокращение полномочий региональных органов власти), уничтожение местного самоуправления и искажение принципа публичной власти, поражение в правах в результате реализации права свободного передвижения, нарушение принципа равенства граждан, де-факто поражение даже имитационного парламентаризма, уничтожение Совета Федерации, Госсовет как орган управленческой вертикали над парламентом, нереальное укрепление президентской вертикали, полное уничтожение независимости судебной системы. Переворот ли это? Да.
Глеб Павловский, политолог
Отставка правительства может быть увязана с посланием президента Федеральному Собранию, быть заранее задуманным планом. Но опять же, сегодня правительство России — клуб технократов, которые обслуживают инструкции, получаемые из Кремля. Это не политический кабинет. В целом, я думаю, что правительство сохранится в нынешнем виде.
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