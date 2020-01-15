15.01.2020, 17:10

"Переворот ли это? Да" Политики и политологи высказались об отставке правительства России и речи Путина

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Medvedev ja Putin
Medvedev ja PutinFoto: EDUARD KORNIJENKO, REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предложил провести реформу Конституции. Она предполагает, в частности, передачу части президентских полномочий парламенту, ужесточение требований для кандидатов в президенты и ограничение приоритета международного права на территории России. Позже Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ уходит в отставку.

Портал ”Медуза” собрала первые реакции на предлагаемые Путиным поправки.

Элла Памфилова, глава Центризбиркома

Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос. Все-таки это будет обсуждение, для которого референдум не потребуется, скорее всего.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

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О сроках проведения референдума говорить пока рано. Я считаю, что президент сегодня принял очень смелое решение передать часть своих полномочий парламенту. Это говорит о том, что в России стабильная политическая система, и президент не боится этого, а, наоборот, считает, что нужно поднимать авторитет и роль парламента.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Наконец Госдума становится тем органом, который влияет на управление в стране. [Я думаю, обе палаты парламента] весной все [поправки] примут, а народ проголосует [на референдуме] в единый день голосования 13 сентября.

Алексей Навальный, оппозиционный политик

Главный итог послания Путина: какие же олухи (и/или жулики) все те, кто говорил, что Путин уйдет в 2024 году. Оставаться пожизненным единоличным лидером, захватив в собственность целую страну, присвоив себе и своим друзьям ее богатства — единственная цель Путина и его режима.

Для референдума нужна явка 50% избирателей, а никто на него идти не захочет. Поэтому будет какая-то жульническая хрень, вроде «электронного голосования» на выборах в Мосгордуму. Или электронных выборов в общественную палату. Сначала вымученная «дискуссия», а потом объявят результаты.

Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор факультета права ВШЭ

17 минут конституционного переворота. Очень коротко навскидку: создание механизма обоснования невыполнения Россией обязательств по выполнению международных договоров, уничтожение федерации (фатальное сокращение полномочий региональных органов власти), уничтожение местного самоуправления и искажение принципа публичной власти, поражение в правах в результате реализации права свободного передвижения, нарушение принципа равенства граждан, де-факто поражение даже имитационного парламентаризма, уничтожение Совета Федерации, Госсовет как орган управленческой вертикали над парламентом, нереальное укрепление президентской вертикали, полное уничтожение независимости судебной системы. Переворот ли это? Да.

Глеб Павловский, политолог

Отставка правительства может быть увязана с посланием президента Федеральному Собранию, быть заранее задуманным планом. Но опять же, сегодня правительство России — клуб технократов, которые обслуживают инструкции, получаемые из Кремля. Это не политический кабинет. В целом, я думаю, что правительство сохранится в нынешнем виде.

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