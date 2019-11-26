Перед вылетом в Эстонию Зеленский переговорил с Путиным

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря в Париже, передает РИА Новости.
В Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.
В свою очередь, офис Зеленского сообщил в Facebook, что украинский лидер попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.
Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.
26 ноября Зеленский должен прибыть в Таллинн с визитом.
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