Перед вылетом в Эстонию Зеленский переговорил с Путиным

Разговор состоялся по инициативе Киева в преддверии встречи в "нормандском формате", которая запланирована на 9 декабря в Париже, передает РИА Новости.

В Кремле рассказали, что главы государств затронули в беседе ситуацию с передачей трех военных кораблей, которые нарушили российскую госграницу в ноябре 2018 года.

В свою очередь, офис Зеленского сообщил в Facebook, что украинский лидер попросил вернуть вооружение, оборудование и документы с отданных Киеву катеров и буксира.

Кроме того, Путин обсудил с Зеленским газовые проблемы, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.

Президенты условились продолжить контакты на различных уровнях.

26 ноября Зеленский должен прибыть в Таллинн с визитом.