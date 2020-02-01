Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию РФ. Рабочая комиссия рассмотрит такую возможность

”Будет рассматривать рабочая группа”, — сказал Клишас.
Сам парламентарий отметил, что к идее патриарха относится положительно.
Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
”Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят”, — сказал он.
Патриарх добавил, что речь идет не только о православных верующих, но и о мусульманах и ”многих других”.
Он отметил, что в гимне есть слова ”богом хранимая родная земля”, поэтому такое упоминание может быть и в Конституции.
Кроме того, патриарх призвал деятелей других конфессий поддержать идею внесения слов о боге в Конституцию.
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