Патриарх Кирилл предложил внести бога в Конституцию РФ. Рабочая комиссия рассмотрит такую возможность

”Будет рассматривать рабочая группа”, — сказал Клишас.

Сам парламентарий отметил, что к идее патриарха относится положительно.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской конституции, добавив в нее упоминание бога. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

”Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят”, — сказал он.

Патриарх добавил, что речь идет не только о православных верующих, но и о мусульманах и ”многих других”.

Он отметил, что в гимне есть слова ”богом хранимая родная земля”, поэтому такое упоминание может быть и в Конституции.

Кроме того, патриарх призвал деятелей других конфессий поддержать идею внесения слов о боге в Конституцию.