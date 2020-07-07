Партия Прилепина предложила провести референдумы по присоединению Донбасса, Абхазии и Южной Осетии

Для расширения территории РФ достаточно одобрения 75% граждан присоединяемой земли, говорится в поправке от партии Прилепина. ”За правду” считает, что воссоединиться с выше указанными республиками надо немедленно.

”За правду” составила программу создания Союзного государства РФ и Белоруссии с общими органами власти, предложила установить выход на пенсию с 60 лет, вернуть индексации работающим пенсионерам, заменить Пенсионный фонд на гарантированные выплаты из федерального бюджета.

Программа ”За правду” подразумевает отмену ЕГЭ, увеличение бесплатных мест в вузах, гарантию выпускникам первого места работы, миллион рублей каждому новорожденному при достижении совершеннолетия.

Кроме того, партия рассматривает возможность ввода ежемесячного базового безусловного дохода. Сначала ”За правду” предлагает выплачивать по 2500 рублей, а позже — прожиточный минимум.

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