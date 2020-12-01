Пациентов гораздо больше: врачи о второй волне коронавируса в России

Весной DW уже опрашивала медицинских работников из России о том, с какими трудностями они сталкиваются во время пандемии. Тогда многие говорили о нехватке средств индивидуальной защиты (СИЗ) и денег для выплат государственных надбавок за работу с COVID-19. В разгар второй волны коронавирусной инфекции DW связалась с медиками снова, чтобы выяснить, что изменилось и как эти перемены отразились на самих врачах, фельдшерах и медсестрах.

"Выплаты — больная тема"

Игорь (имя изменено), врач-рентгенолог в Твери:

- Думаю, вторая волна во многом другая по ощущениям, по эмоциям. Например, те, кто в первую волну наплевательски относились к коронавирусу, сейчас паникуют. Или, наоборот, теперь работают как конвейер и чувствуют безразличие. Я отношу себя ко вторым, сам недавно переболел.

Пациентов действительно гораздо больше. Я смотрю на очередь на компьютерный томограф (КТ) и думаю: "Куда же их всех потом девают? У нас же в городе совсем нет места". Вот пример: чтобы у томографа остыла рентгеновская трубка, нужен один час и сорок минут. За ночь она еще ни разу не остывала. Пациентов везут круглосуточно — особенно из районов на скорых-"буханках". Бывает и по три, и по пять человек за раз.

Как и обещали весной, и нам, и в другие больницы закупили томографы. Но появилась другая проблема — не хватает рентгенологов, чтобы расшифровать результаты. Например, в Вышнем Волочке поставили КТ, но местный главврач разругался с единственным в городе рентгенологом. И тот, разумеется, ушел. Так что теперь они сами кое-как снимки делают, а после практически наобум везут в областную больницу, где заново пересматривают снимки. Получается, больной туда-сюда катается.

СИЗ в достатке, но видно, что их качество ухудшилось. Может, на закупках экономят или импортозамещение, не знаю. Но бывает, что защитный костюм в первые же часы расходится по швам.

Надбавки за работу с коронавирусом были, но там сто раз менялись правила, не ясно, сколько в итоге получаешь. Вообще, выплаты — больная тема. Не только для самих докторов, но и для администрации больницы. Я успел недолго поработать заведующим отделения, посидел на совещаниях, послушал. Все сводится к приказам: выплаты платить обязательно, а деньги — ищите сами где хотите.