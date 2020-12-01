Пациент ковидного госпиталя в Новосибирске покончил с собой. Это третий случай в городе за месяц

Мужчина, личность которого не раскрывается, совершил самоубийство, сообщает ТАСС, тоже ссылаясь на слова анонимного источника. По данным собеседника ”Комсомольской правды” в правоохранительных органах, тело 86-летнего пенсионера ”нашли в санузле” утром 28 ноября. ”Известно, что ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки”, — сказал источник ”КП”.
В областном Минздраве подтвердили ”НГС”, что в ковидном госпитале погиб мужчина. ”Да, случай несчастный был, обратились в правоохранительные органы. Мужчина скончался, обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы”, — сообщили в пресс-службе ведомства. В Следственном комитете сообщили ”Тайге.инфо”, что проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в ноябре в Новосибирске покончили с собой как минимум двое человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 20 ноября тело одного из них нашли под окнами реанимации городской клинической больнице № 25, второй умер 23 ноября в ”красной зоне” этой же больницы. В областном Минздраве говорили, что создали специальную комиссию, которая занялась расследованием двух ”зарегистрированных несчастных случаев” в одном госпитале.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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