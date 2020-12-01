Пациент ковидного госпиталя в Новосибирске покончил с собой. Это третий случай в городе за месяц

Мужчина, личность которого не раскрывается, совершил самоубийство, сообщает ТАСС, тоже ссылаясь на слова анонимного источника. По данным собеседника ”Комсомольской правды” в правоохранительных органах, тело 86-летнего пенсионера ”нашли в санузле” утром 28 ноября. ”Известно, что ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки”, — сказал источник ”КП”.

В областном Минздраве подтвердили ”НГС”, что в ковидном госпитале погиб мужчина. ”Да, случай несчастный был, обратились в правоохранительные органы. Мужчина скончался, обстоятельства смерти выясняют правоохранительные органы”, — сообщили в пресс-службе ведомства. В Следственном комитете сообщили ”Тайге.инфо”, что проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в ноябре в Новосибирске покончили с собой как минимум двое человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. 20 ноября тело одного из них нашли под окнами реанимации городской клинической больнице № 25, второй умер 23 ноября в ”красной зоне” этой же больницы. В областном Минздраве говорили, что создали специальную комиссию, которая занялась расследованием двух ”зарегистрированных несчастных случаев” в одном госпитале.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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