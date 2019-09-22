Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Как заявил британец, случившееся очень сильно повлияло на его жизнь, поэтому он "хочет справедливости".

Адвокатом Роули стал Патрик Магуаир, который представлял интересы жертв атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего клиента вариант подачи иска против России. По словам защитника, Роули продолжает страдать "от серьезных побочных эффектов" после попадания в организм отравляющего вещества.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавший от отравления Роули был выписан из больницы через несколько недель. Другая потерпевшая, 44-летняя Дон Стерджес, спустя несколько дней скончалась в окружной больнице Солсбери.