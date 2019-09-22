Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей). Об этом пишет The Mirror со ссылкой на Роули и его адвоката, сообщает РИА Новости.
Как заявил британец, случившееся очень сильно повлияло на его жизнь, поэтому он "хочет справедливости".
Адвокатом Роули стал Патрик Магуаир, который представлял интересы жертв атак на Вестминстерском мосту в Лондоне в 2017 году. Он рассматривает для своего клиента вариант подачи иска против России. По словам защитника, Роули продолжает страдать "от серьезных побочных эффектов" после попадания в организм отравляющего вещества.
Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавший от отравления Роули был выписан из больницы через несколько недель. Другая потерпевшая, 44-летняя Дон Стерджес, спустя несколько дней скончалась в окружной больнице Солсбери.
Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Россия предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Кроме того, МИД уличил бывшего премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в британской лаборатории Портон-Даун это опровергли.
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