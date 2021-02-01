”Открытые медиа”: видео с мужчиной, напавшим на ОМОН с битой, распространяли в СМИ по указанию Кремля

Видео появилось в сети 31 января. На нем камера ведет молодого человека с закрытым лицом. На подходе к оцеплению он достает биту и замахивается на одного из омоновцев, но тот перехватывает его руку, скручивает и задерживает. После этого мужчину быстро уводят. Официальные представители правоохранительных органов не комментировали инцидент. ”Интерфакс” со ссылкой на источник писал, что было возбуждено уголовное дело.

”Открытые медиа” обратили внимание, что ролик опубликовали на сайте ”Вести” (ВГТРК), НТВ (”Газпром-медиа”), ”Известий” (”Национальная медиа группа”), ”Российская газета” (правительство России), ”Комсомольская правда” и ”Интерфакс”. Он появился в порядка 40 телеграм-каналах, среди них — ”338”, ”Майор и генерал”, ”Голос Мордора”, ”Архивариус” и ”Саваничи”.

Собеседник издания дал ссылку на папку на ”Яндекс.диске” под названием ”31 января — видео и фото-материалы”, которую создал пользователь zanalitik. Источник утверждает, что ее использовала администрация президента для рассылки по лояльным СМИ. В настоящий момент она удалена, однако ”Открытые медиа” успели сделать несколько скриншотов содержимого. По словам журналистов, всего там было несколько десятков видео, в том числе с целующимися мужчинами. Оно называлось ”Геи на митинге Навального в Москве”. Издание обратило внимание, что часть этих материалов была опубликована в телеграм-канале ”OMON Moscow”.

Издание также обратило внимание, что пользователь zanalitik ведет канал, в котором говорится о спаде протестных настроений, мании величия Навального и так далее. Он также ссылается на телеграм-каналы ”Караульный”, ”Силовики”, ”Бойлерная”, журналистки RT Леси Ребцевой.

Похожие папки с пропагандистскими роликами о борьбе с коронавирусом и необходимости принять участие в голосовании по поправкам к Конституции в апреле 2020 года обнаружила ”Медиазона”. Эти же видео появлялись в сообществах администраций и бюджетных учреждений. Среди пользователей, загружавших файлы, журналисты идентифицировали в том числе сотрудников региональных администраций.